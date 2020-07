vergrößernverkleinern Hertha startet am 27. Juli in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison © imago

Hertha BSC wird am 27. Juli in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison starten. Ein Trainingslager wird es in diesem Sommer allerdings nicht geben.