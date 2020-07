Borussia Dortmund hat Jude Bellingham verpflichtet.

Der BVB verkündete den Transfer am Montagvormittag offiziell und erklärte, der Engländer habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Der 17-Jährige wechselt von Birmingham City zum Deutschen Vizemeister und ist "trotz seines Alters sofort für den Profi-Kader eingeplant".

Anzeige

"Jude Bellingham hat sich voller Überzeugung für den BVB entschieden und dabei selbstverständlich in erster Linie die sportliche Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, im Blick gehabt", erklärte Sportdirektor Michael Zorc.

Dortmund sehe Bellingham "auf Anhieb eine Verstärkung für unseren Profi-Kader, werden ihm zunächst natürlich aber auch die Zeit zur Gewöhnung an das höhere Niveau geben, die er benötigt."

Der Mittelfeldspieler steht vor dem Ende einer langen Spielzeit bei Birmingham City in der englischen Championship, in der er bisher in 40 Partien vier Tore und drei Assists erzielt hat.

"Ich bin unglaublich gespannt darauf, mich einem der größten Klubs in Europa anzuschließen. Der Weg des BVB, aber insbesondere, wie sie jungen Spielern dabei helfen, besser zu werden, hat mir persönlich und auch meiner ganzen Familie die Entscheidung sehr einfach gemacht", sagte der BVB-Neuzugang.