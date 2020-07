Der FC Bayern München ist am Dienstag in die Vorbereitung auf das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea am 8. August eingestiegen.

Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals will der Rekordmeister die bereits schon erfolgreiche Saison mit dem Triple krönen.

Neuzugänge schwitzen beim Cyber-Training mit

Um diesen Traum zu verwirklichen, gaben die Bayern-Stars gleich bei der ersten Trainingseinheit mächtig Gas. Diese fand nicht an der Säbener Straße, sondern in den heimischen vier Wänden via Cyber-Training statt.

Wie in einem vom FC Bayern veröffentlichten Video zu sehen ist, nahmen daran auch die Sommer-Transfers Leroy Sané, Alexander Nübel und Tanguy Nianzou teil. Sané trainiert sogar schon seit vergangenem Montag mit Niklas Süle an der Säbener Straße. Spielberechtigt sind die drei Neuzugänge in der Königsklasse allerdings nicht.

Im Mittelpunkt der ersten Cyber-Einheit standen Stabilitäts- und Kraftübungen, doch auf auf dem Spinning-Rad kamen die Bayern-Stars gehörig ins Schwitzen.

Ab dem 23. Juli soll beim FC Bayern wieder in Kleingruppen auf dem Trainingsgelände gearbeitet werden, am 26. Juli ist der Einstieg ins Mannschaftstraining geplant.