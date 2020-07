Seine Ausleihe war schon länger geplant, nun steht sie kurz vor dem Abschluss.

Nach Informationen von SPORT1 wird sich Lars Lukas Mai zur kommenden Saison dem SV Darmstadt 98 anschließen. Neu-Trainer Markus Anfang soll sich um Mai intensiv bemüht haben.

Möglich ist, dass sich der Zweitligist für den 20-jährigen Innenverteidiger noch eine Kaufoption sichert. Auf SPORT1-Nachfrage wollten sich die Darmstädter nicht zu Vertragsinhalten äußern.

Beim FC Bayern hat Mai noch einen Vertrag bis 2022, seine Aussichten auf den Durchbruch beim deutschen Rekordmeister sind allerdings gering. Mai will nun Spielpraxis in der zweiten Bundesliga sammeln. In der Saison 2019/20 kam der gebürtige Dresdner für Drittligameister Bayern II auf 26 Pflichtspieleinsätze, erzielte dabei ein Tor und lieferte einen Assist.

Unter Jupp Heynckes absolvierte er in der Saison 2017/18 bei den Profis zwei Einsätze über 90 Minuten.