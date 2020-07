Trainer Julian Nagelsmann vom Bundesligisten RB Leipzig zeigt sich zwei Wochen vor Beginn des Finalturniers der Champions League zufrieden mit der Form seiner Mannschaft.

Nach einem 1:1 (0:0) im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg äußerte sich der 33-Jährige glücklich über die vielen erspielten Torchancen seines Teams, ergänzte aber: "Daraus müssen wir in der Folge mehr Tore erzielen. Das gilt dann auch für die anstehenden Spiele."

In der Partie, die am Donnerstag in Leipzig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, brachte Renato Steffen (70.) Wolfsburg per Elfmeter in Führung, Leipzigs Patrik Schick (72.) glich kurze Zeit später ebenfalls vom Punkt aus.

"Die Jungs machen nach den ersten Trainingstagen einen guten Eindruck. Wir müssen die Belastung nun etwas steuern, da die Pause doch recht kurz war", sagte Nagelsmann. Trainer-Kollege Oliver Glasner äußerte: "Die Spieler haben sich gut präsentiert, auch wenn noch nicht alles perfekt war."

Leipzig trifft am 13. August im Viertelfinale der Champions League auf Atlético Madrid. Wolfsburg ist im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League am kommenden Mittwoch (18.55 Uhr/DAZN) beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk zu Gast. Das Hinspiel hatten die Niedersachsen 1:2 verloren.