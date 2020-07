RB Leipzig ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Timo Werner wie erwartet bei RB Salzburg fündig geworden.

Wie der Bundesliga-Dritte am Mittwoch bekannt gab, wechselt Hee-chan Hwang in die Messestadt.

Der südkoreanische Offensiv-Allrounder erhält beim Team von Julian Nagelsmann einen Fünfjahresvertrag und die Trikotnummer 11, die bisher Werner getragen hatte. Der deutsche Nationalspieler wechselt zum FC Chelsea.

Hwang gelangen in bislang 40 Pflichtspielen in dieser Saison 38 Scorerpunkte (16 Tore, 22 Assists) für Salzburg.

Enttäuschende Zeit bei HSV

Weniger gut verlief dagegen in der vorangegangenen Saison seine Leihe zum HSV. In 21 Einsätzen für die Rothosen gelangen ihm gerade einmal vier Scorerpunkte. Verletzungen und mangelnde Fitness bremsten ihn damals aus. Doch in dieser Saison gelang ihm der Durchbruch.

"Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, kann im Angriff jede Position spielen, über die Außenbahnen kommen oder als zentrale Spitze agieren", sagte RBL-Sportdirektor Markus Krösche: "Er macht unsere Offensive mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit noch flexibler."

Die Grundablöse für den 24-Jährigen soll bei rund neun Millionen Euro liegen.