Trainiert Kruse schon in Berlin?

vergrößernverkleinern Max Kruse wurde offenbar in Berlin beim Training gesichtet © Imago

Max Kruse will zurück in die Bundesliga - und wird offenbar beim Training in Berlin gesichtet. Noch ist der Ex-Nationalspieler offiziell aber ohne Verein.