Die drängendste Frage nach dem Klassenerhalt von Werder Bremen ist geklärt.

Nach SPORT1-Informationen bleibt Florian Kohfeldt auch in der neuen Saison Trainer. Die Bremer Verantwortlichen hatten ohnehin keinen Hehl daraus gemacht, mit Kohfeldt weitermachen zu wollen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Seit Dienstag laufen die Gespräche zwischen beiden Parteien, am Freitag will der Verein diese Entscheidung bekanntgeben.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz mit Kohfeldt, den drei Geschäftsführern Baumann, Klaus Filbry und Hubertus Hess-Grunewald sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode LIVE im TICKER.

+++ Baumann stärkte Kohfeldt den Rücken +++

"Wir haben Florian immer das Vertrauen ausgesprochen und das auch in schwierigen Phasen öffentlich dokumentiert. Fast alle haben uns gesagt, wir werden das so nicht schaffen, wir brauchen einen neuen Impuls, einen neuen Trainer", sagte Geschäftsführer Sport Frank Baumann am Montag.

Doch Florian Kohfeldt habe "gezeigt, dass er auch solche Situationen meistern kann." Deswegen sei er der festen Überzeugung, dass dieser weiter Lust verspürt "den Weg weiterzugehen. Florian hat genug Kraft und Power, um das auch in der neuen Saison mit aller Überzeugung und Energie anzugehen."