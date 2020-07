vergrößernverkleinern SPORT1-Redakteur Martin van de Flierdt sieht in Werders Klassenerhalt eine durchaus anerkennenswerte mentale Leistung © SPORT1/Imago

München - Werder Bremen zittert sich in der Relegation in Heidenheim in die nächste Bundesligasaison. Dadurch wird nicht alles gut, meint SPORT1-Redakteur Martin van de Flierdt.