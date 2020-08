Seit 2010 spielt Lukasz Piszczek bei bei Borussia Dortmund. Im Juni verlängerte der 35 Jahre alte Pole seinen Vertrag bis Ende der Saison 2020/21 - es wird seine letzte als Profi sein.

Aus diesem Grund wird Piszczek nun sein Amt als Vize-Kapitän und auch seinen Platz im Mannschaftsrat aufgeben. Dies berichtete der BVB auf seiner vereinseigenen Homepage.

"Ich möchte diese Spielzeit so bewusst wie möglich genießen. Ich habe es in den vergangenen Jahren immer geliebt, gemeinsam mit einigen meiner Kollegen Verantwortung zu übernehmen und die Mannschaft zu führen. Nun möchte ich genauso aktiv den Übergang mitgestalten und dabei helfen, dass andere sich verstärkt einbringen. Helfen werde ich aber auch weiterhin, weil ich weiß, dass meine Meinung in der Kabine geschätzt wird. Ich werde sie auch in Zukunft äußern und den Jungs bei allen Fragen, die sie an mich richten, mit meinem Rat zur Verfügung stehen", sagte Piszczek.

