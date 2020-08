Youssoufa Moukoko hat seine erste Rückennummer bei den Profis von Borussia Dortmund erhalten.

Der 15-Jährige trainiert beim BVB mit der Rückennummer 18, im Fanshop der Borussia kann man sich ebenfalls eine Beflockung mit der Nummer 18 kaufen.

Die 18 trug bislang Leonardo Balerdi, der Dortmund vor wenigen Tagen Richtung Marseille verlassen hat. Zuvor liefen Sebastian Rode, Nuri Sahin, Lucas Barrios - und Lars Ricken mit der 18 auf.

Moukoko-Debüt frühestens im November

Ricken erzielte 1997 das Siegtor im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin (3:1) und erfüllte den BVB-Fans damit einen Traum. Moukoko hat sich also einen prominenten Vorgänger ausgesucht.

Bis der Stürmer auch auf dem Platz mit der 18 glänzen kann, wird es allerdings noch dauern. Vor seinem 16. Geburtstag am 20. November darf das Supertalent weder in der Bundesliga noch in Testspielen eingesetzt werden.

Dennoch ist der Youngster hochmotiviert auf seine Aufgabe, beim Trainingsauftakt des BVB am Donnerstag erschien Moukoko als Erster auf dem Gelände.

In der vergangenen A-Jugend-Saison erzielte der Angreifer 34 Tore in 20 Spielen und trug dabei die Rückennummer 10.