Gibt es jetzt eine spektakuläre Wende im Fall Weston McKennie und Schalke 04?

Wie SPORT1 erfuhr, hat sich auf einmal der italienische Top-Klub Juventus Turin in das Rennen um den 21-jährigen Mittelfeldspieler eingeschaltet. Die Italiener um Sportchef Fabio Paratici haben sich bei Schalkes Kaderplaner Michael Reschke telefonisch nach dem US-Nationalspieler erkundigt, wären sogar bereit, die geforderten 25 Mio. Euro Ablöse zu zahlen. Erste lose Gespräche zwischen Juventus und den Königsblauen soll es schon gegeben haben.

McKennie hat Zweikampfvebot

Dass McKennie weg will, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Schalke-Trainingslager in Tirol hat der US-Nationalspieler ein Zweikampfverbot, darf aktuell nur individuelle Einheiten machen. Auch am Mittwochvormittag trainierte er in Längenfeld auf einem Nebenplatz abseits der Mannschaft.

Bis zuletzt galt ein Wechsel in die englische Premier League als am wahrscheinlichsten. Der FC Southampton mit Ex-Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl ist richtig heiß auf den zentralen Mittelfeldspieler und soll sogar ein erstes Angebot abgegeben haben. Gibt’s jetzt aber doch den überraschenden Abflug nach Turin?

Wechsel an die Seite von Ronaldo?

Ein Wechsel ins Turiner Künstler-Ensemble um Superstar Cristiano Ronaldo und Neu-Trainer Andrea Pirlo wäre für den talentierten und ehrgeizigen McKennie eine Mega-Schritt.



Hertha BSC und auch Frankreich-Klub AS Monaco sind im Übrigen schon vor einigen Tagen aus verschiedenen Gründen raus aus dem Rennen um den Noch-Schalker ausgestiegen.