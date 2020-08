vergrößernverkleinern Der FC Schalke 04 befindet sich momentan im Trainingslager in Österreich © Imago

Schalke 04 vermeldet in seinem Trainingslager in Österreich keine weiteren positiven Coronatests. Am Montag war bekannt worden, dass sich ein Spieler infiziert hat.