Arminia Bielefeld hat im ersten Spiel nach der Rückkehr in die Bundesliga beim 1:1 bei Eintracht Frankfurt einen Bundesliga-Rekord eingestellt. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Trainer Uwe Neuhaus verhalf am 1. Spieltag der neuen Saison gleich 13 Spielern zu ihrem Bundesliga-Debüt - so viele Liga-Neulinge in einem Spiel hatte zuvor nur Hannover 96 im August 2002 gegen den Hamburger SV aufgeboten.

Allein in der Bielefelder Startelf standen gleich neun Spieler ohne jegliche Bundesliga-Erfahrung, nur Marcel Hartel (acht Einsätze für den 1. FC Köln) und Neuzugang Sergio Córdova (62 Spiele für den FC Augsburg) hatten zuvor schon Luft im Oberhaus geschnuppert.

Anzeige

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Bundesliga-Premiere für Uwe Neuhaus

Von der Bank kamen in Cédric Brunner, Fabian Kunze, Jacob Barrett Laursen und Christian Gebauer vier weitere Arminen zu ihrem Bundesliga-Debüt, ehe Neuhaus mit seinem letzten Wechsel in der 81. Minute noch mal so richtig Erfahrung aufs Feld brachte.

Sven Schipplock hatte schon vor dem Spiel satte 149 Bundesliga-Partien für Hoffenheim, den Hamburger SV und Darmstadt 98 auf dem Buckel - und damit mehr als alle seiner eingesetzten Teamkollegen zusammen.

Im Übrigen war die Partie in Frankfurt auch für Neuhaus eine Premiere: Nach über 300 Spielen in der Zweiten Liga stand er im Alter von 60 Jahren zum ersten Mal in der Bundesliga an der Seitenlinie.