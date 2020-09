Das ging fix! Der FC Bayern München macht genau da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat.

Beim Saisonauftakt gegen den FC Schalke 04 dauerte es lediglich bis zur vierten Minute bis der Triple-Sieger in Person von Serge Gnabry traf. (Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern - FC Schalke 04 am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Mit seinem Schlenzer ins lange Eck erzielte der 25-Jährige zudem das erste Tor der Saison 2020/21 und sein erstes mit seiner neuen Rückennummer 7.

Seit Torsten Frings vor 18 Jahren für den BVB ebenfalls in der 4. Minute getroffen hatte, fiel kein Tor mehr so früh in einem Bundesligaauftakt.

Keine viertel Stunde später stand der Ex-Schalker Leon Goretzka frei vor dem Tor und traf zum 2:0. Robert Lewandowski erhöhte noch vor der Pause per Elfmeter zum 3:0.