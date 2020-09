Der Poker um David Alaba ist bisher ergebnislos verlaufen, sein Verbleib beim FC Bayern ist noch nicht gesichert. Im CHECK24 Doppelpass hat sich nun Uli Hoeneß zu den schwierigen Verhandlungen geäußert.

"Ich habe mit ihm schon vor einigen Wochen einen Kaffee getrunken, wir sind aber bisher noch zu keinem Ergebnis gekommen", verriet Bayerns langjähriger Präsident. "Er ist ein super Typ, Hansi Flick will ihn unbedingt behalten. Alle wollen, dass er bei uns bleibt, er ist ein sehr guter Spieler."

Doch laut Hoeneß gibt es vor allem ein Problem - Alabas Berater Pini Zahavi: "Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Der Vater, den ich sehr mag, der lässt sich von ihm sehr beeinflussen." Eine Vertragsverlängerung hängt nur noch an einer Einigung in Sachen Gehalt. "Es geht nur ums Geld", bestätigte Hoeneß im CHECK24 Doppelpass.

Der 68-Jährige hofft, dass Alaba am Ende die für ihn richtige Entscheidung trifft, die für Hoeneß nur eine sein kann: "Ich hoffe, dass David am Ende der ist, der sich durchsetzt. Er ist ja schon beim besten Verein der Welt, wo soll er hin? Am Ende muss er entscheiden. Er ist 28 Jahre alt und sollte sich nicht von außen beeinflussen lassen. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass er bleibt."