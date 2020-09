In den Stadien der 1. und 2. Bundesliga sind vorerst Zuschauer zugelassen (20 Prozent der Stadionkapazität) - sofern die sogenannte Inzidenz (Durchschnitt COVID-19-Fälle der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner) den Wert von 35,0 nicht übersteigt.

Die Stadt München liegt mit 34,0 knapp unter dem Grenzwert. Nach SPORT1-Informationen wartet der FC Bayern auf Grünes Licht, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen.

Der Triple-Sieger wäre in der Liga, alles zu organisieren und koordinieren, damit der Saison-Auftakt gegen Schalke 04 in der Allianz Arena mit Zuschauern stattfinden kann - auch wenn vielleicht nicht 20 Prozent der Gesamtkapazität ausgefüllt werden können. (Bundesliga: FC Bayern - Schalke 04 am Fr. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Maßgebend seien aber die RKI-Zahlen, auch wenn die Bayern-Bosse zuversichtlich sind, die Fan-Rückkehr am Freitag zu realisieren.

Ein Überblick über die einzelnen Städte/Landkreise (Wert vom 16.9., 0.00 Uhr laut Robert Koch-Institut):

1. Bundesliga:

FC Augsburg (Auswärtsspiel)

Kapazität: 30.660 (20 Prozent: 6132), Standort: Stadt Augsburg, Inzidenz: 9,8



Hertha BSC (Auswärtsspiel)

Kapazität: 74.475 (14.895), Standort: Bezirk Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf, Inzidenz: 10,2



Union Berlin (Heimspiel)

Kapazität: 22.012 (4402), Standort: Bezirk Berlin Treptow-Köpenick, Inzidenz: 5,2



Arminia Bielefeld (Auswärtsspiel)

Kapazität: 26.515 (5303), Standort: Stadt Bielefeld, Inzidenz: 10,8



SV Werder Bremen (Heimspiel)

Kapazität: 42.100 (8500), Standort: Stadt Bremen, Inzidenz: 11,8



Borussia Dortmund (Heimspiel)

Kapazität: 80.000 (ca. 10.000), Standort: Stadt Dortmund, Inzidenz: 7,3



Eintracht Frankfurt (Heimspiel)

Kapazität 51.500 (10.300), Standort: Stadt Frankfurt, Inzidenz: 17,9



SC Freiburg (Auswärtsspiel)

Kapazität: 24.000 (4800), Standort: Stadt Freiburg, Inzidenz: 12,6



TSG Hoffenheim (Auswärtsspiel)

Kapazität: 30.150 (6030), Standort: Rhein-Neckar-Kreis, Inzidenz: 11,9

Anmerkung: Die TSG Hoffenheim plant vorerst nur mit bis zu 3000 Fans.



1. FC Köln (Heimspiel)

Kapazität: 50.000 (20 Prozent: 9200), Standort: Stadt Köln, Inzidenz: 27,6



RB Leipzig (Heimspiel)

Kapazität: 42.146 (8429), Standort: Stadt Leipzig, Inzidenz: 4,6



Bayer Leverkusen (Auswärtsspiel)

Kapazität: 30.210 (6042), Standort: Stadt Leverkusen, Inzidenz: 27,5



FSV Mainz 05 (Auswärtsspiel)

Kapazität: 33.305 (6661), Standort: Stadt Mainz, Inzidenz 24,9



Borussia Mönchengladbach (Auswärtsspiel)

Kapazität: 54.022 (10.804), Standort: Stadt Mönchengladbach, Inzidenz: 11,5



Bayern München (Heimspiel)

Kapazität: 75.024 (15.005), Standort: Stadt München, Inzidenz: 34,0



Schalke 04 (Auswärtsspiel)

Kapazität: 62.271 (12.454), Standort: Stadt Gelsenkirchen, Inzidenz: 19,9



VfB Stuttgart (Heimspiel)

Kapazität: 60.449 (12.090), Standort: Stadt Stuttgart, Inzidenz: 24,6



VfL Wolfsburg (Heimspiel)

Kapazität: 30.000 (6000), Standort: Stadt Wolfsburg, Inzidenz: 4,0

Anmerkung: Neue Coronaverordnung wird in Niedersachsen erst in der kommenden Woche angepasst. Daher nur 500 Zuschauer erlaubt.

2. Bundesliga:

Erzgebirge Aue (Auswärtsspiel)

Kapazität: 16.485 (3297), Standort: Landkreis Erzgebirge, Inzidenz 13,6



VfL Bochum (Heimspiel)

Kapazität: 27.599 (5520), Standort: Stadt Bochum, Inzidenz: 21,7



Eintracht Braunschweig (Auswärtsspiel)

Kapazität: 23.325 (4665), Standort: Stadt Braunschweig, Inzidenz: 4,0



Fortuna Düsseldorf (Auswärtsspiel)

Kapazität: 54.600 (10.800), Standort: Stadt Düsseldorf, Inzidenz: 17,9



SpVgg Greuther Fürth (Heimspiel)

Kapazität: 15.606 (3121), Standort: Stadt Fürth, Inzidenz: 11,7



Hamburger SV (Heimspiel)

Kapazität: 57.000 (11.400), Standort: Stadt Hamburg, Inzidenz: 14,5



Hannover 96 (Heimspiel)

Kapazität: 49.000 (9800), Standort: Stadt Hannover, Inzidenz: 15,0

Anmerkung: Neue Coronaverordnung wird in Niedersachsen erst in der kommenden Woche angepasst. Daher nur 500 Zuschauer erlaubt.



1. FC Heidenheim (Heimspiel)

Kapazität: 15.000 (3000), Standort: Landkreis Heidenheim, Inzidenz 9,8



Holstein Kiel (Heimspiel)

Kapazität: 15.034 (3007), Standort: Stadt Kiel, Inzidenz: 4,0



1. FC Nürnberg (Auswärtsspiel)

Kapazität: 50.000 (10.000), Standort: Stadt Nürnberg, Inzidenz: 30,3



VfL Osnabrück (Auswärtsspiel)

Kapazität: 16.000 (3200), Standort: Stadt Osnabrück, Inzidenz: 15,2.



Jahn Regensburg (Heimspiel)

15.000 (3042), Standort: Stadt Regensburg, Inzidenz: 32,1



Würzburger Kickers (Heimspiel)

Kapazität: 13.090 (2618), Standort: Stadt Würzburg, Inzidenz: 66,5



Darmstadt 98 (Auswärtsspiel)

Kapazität: 17.400 (3480), Standort: Stadt Darmstadt, Inzidenz: 7,5



Karlsruher SC (Auswärtsspiel)

Kapazität: 11.130 (2226), Standort: Stadt Karlsruhe, Inzidenz: 8,8



SC Paderborn (Auswärtsspiel)

Kapazität: 15.000 (3000), Standort: Stadt Paderborn, Inzidenz: 5,9

Anmerkung: Da die Partie gegen den HSV am Montag, 28. September (Anstoß: 20.30 Uhr), nicht vor 22 Uhr beendet sein wird und der SCP wegen der nahen Wohngebiete ab dieser Uhrzeit nicht mehr spielen darf, steigt das erste Heimspiel ohne Fans.



SV Sandhausen (Heimspiel)

Kapazität: 15.414 (3083), Standort: Rhein-Neckar-Kreis, Inzidenz: 11.9



FC St. Pauli (Heimspiel)

Kapazität: 29.546 (5909), Standort: Stadt Hamburg, Inzidenz 14,5

