Rückschlag für Leroy Sané!

Der Neuzugang des FC Bayern wird den Showdown mit Borussia Dortmund (FC Bayern - BVB, ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) verletzungsbedingt verpassen.

Das erklärte Trainer Hansi Flick auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Duell mit dem BVB.

Sané habe eine Kapselverletzung im Knie erlitten. "Wir hoffen, dass er uns nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht", erklärte Flick.

Zudem ist ein Einsatz von Abwehrchef David Alaba wegen muskulärer Probleme fraglich.

Kreuzbandriss verhinderte Sané-Wechsel

Sané hatte sich im August 2019 das Kreuzband im rechten Knie gerissen, wodurch er knapp sieben Monate ausfiel und erst in diesem Sommer an die Säbener Straße wechseln konnte.

Auch weil Kingsley Coman den Münchner in dieser Saison noch nicht zur Verfügung stand (Quarantäne nach Corona-Fall im Umfeld), stand der 24-Jährige bislang in allen drei Pflichtspielen des FC Bayern von Beginn an auf dem Platz.

Beim 8:0-Erfolg gegen den FC Schalke 04 gelang ihm neben zwei Assists auch sein erster Treffer für den neuen Klub.

