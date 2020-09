Der Startschuss zur Vorbereitung des FC Bayern auf die neue Saison ist von einer Hiobsbotschaft begleitet worden. Einem Bericht der Bild zufolge muss der Triple-Sieger bis zu sechs Wochen auf Tanguy Nianzou verzichten.

Demnach habe sich der Neuzugang von Paris Saint-Germain eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Eine Bestätigung des Vereins gibt es noch nicht.

Der 18 Jahre alte Franzose war im Sommer ablösefrei aus Paris gekommen und hatte bereits einige Trainingseinheiten in der Endphase der Champions-League-Saison beim deutschen Rekordmeister absolviert.

Wie der Innenverteidiger die Blessur erlitten hat, geht aus der Meldung nicht hervor.

Bayern war am Montag mit Cybertraining und einem Corona-Test in die Vorbereitung auf die am 18. September beginnende Bundesliga-Saison gestartet.