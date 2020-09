Youssoufa Moukoko kommt seinem Ziel, die 200-Tore-Marke im Jugendbereich zu knacken, immer näher.

Das Mega-Talent von Borussia Dortmund schnürte beim Saisonauftakt in der U19 Bundesliga gegen Preußen Münster einen Hattrick und schraubte sein Konto auf unglaubliche 186 Treffer.

Im Sommer hatte der 15-Jährige nämlich in der Bild versprochen: "Ich will noch die 200-Tore-Marke knacken." Jetzt fehlen also noch 14 Tore bis zu dieser Messlatte.

Moukoko hofft auf Profi-Debüt im November

Beim 5:0-Sieg führte das Sturm-Juwel die Mannschaft auch als Kapitän aufs Feld, obwohl Moukoko inzwischen bei den Profis unter Chefcoach Lucien Favre trainiert.

Auf sein Bundesliga-Debüt muss der in Kamerun geborene Angreifer aber mindestens bis zum 20. November warten.

Dann wird Moukoko 16 Jahre alt und darf nach den DFL-Statuten auch bei den Profos eingesetzt werden.

Bis dahin soll aber auf jeden Fall die Schallmauer von 200 Toren fallen.