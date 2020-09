Marschiert der FC Bayern München auch gegen die TSG Hoffenheim?

Nach dem Triumph im UEFA-Supercup gegen den FC Sevilla am Donnerstag und vor dem deutschen Supercup gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch steht für den Triple-Sieger das Bundesliga-Duell mit den Kraichgauern an - und ein besonders Wiedersehen (Bundesliga: TSG Hoffenheim - FC Bayern München am Sonntag 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Denn auf Hoffenheims Trainerbank sitzt seit Sommer Sebastian Hoeneß - nicht nur der Sohn von Dieter Hoeneß und Neffe von Uli Hoeneß, sondern vergangene Saison mit Bayern II noch sensationell Meister in der Dritten Liga. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse Bundesliga)

Anzeige

"Bayern stellt momentan vielleicht die beste Mannschaft der Welt oder zumindest in Europa. Es ist spannend und herausfordernd, sich mit den Besten zu messen", sagte der 38 Jahre alte Trainer vor der Partie gegen den Rekordmeister.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Baut FC Bayern Rekord gegen Hoffenheim aus?

Bayern peilt gegen Hoffenheim den sage und schreibe 24. Sieg in Serie an. Nummer 23 gab es im Supercup, wettbewerbsübergreifend ist das schon jetzt Rekord in den fünf europäischen Topligen. (SERVICE: Tabelle Bundesliga)

Die große Frage: Darf Sevilla-Held Javi Martínez nochmal ran? Und ist Kingsley Coman wieder mit von der Partie?

Martinez, der von Athletic Bilbao umworben wird und am Donnerstag als Einwechselspieler das 2:1-Siegtor erzielt hatte, ist von Trainer Hansi Flick eingeplant. Sollte es keine neuen Entwicklung im Transferbereich geben, "hat er es verdient, im Kader zu stehen".

Coman-Comeback bei Bayern?

Coman, der zuletzt wegen Kontakts zu einem Corona-Infizierten in Quarantäne war, wurde jetzt negativ getestet und meldete sich am Samstag im Abschlusstraining zurück.

Flick deutete bereits an, dass Coman trotz der Pause auch für Hoffenheim schon wieder eine Option sein könnte. "Er hat 14 Tage Cybertraining gemacht, aber wenn er 20 Minuten spielen könnte, wäre dies natürlich schon hilfreich." Man müsse aber sehen, wie sich der Offensivspieler nach dem Training fühle.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die voraussichtlichen Aufstellungen bei TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Bicakcic, Adams, Skov - Grillitsch - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Dabbur, Kramaric

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski

So können Sie die Partie TSG Hoffenheim - FC Bayern München LIVE verfolgen

TV: Sky

Stream: Skygo

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App