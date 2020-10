Nächster Dämpfer für RB Leipzig!

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann kassierte nur drei Tage nach der 0:5-Klatsche bei Manchester United in der Champions League auch in der Bundesliga die erste Saisonniederlage. Die Sachsen büßten durch das 0:1 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach zudem die Tabellenführung ein. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Ex-Leipziger Wolf erzielt erstes Bundesligator

Der lange verletzte Hannes Wolf, der vor der Saison auf Leihbasis von Leipzig an den Niederrhein gewechselt war, beendete mit seinem ersten Bundesligator in der 60. Minute auch eine schwarze Serie: Zuvor hatte Gladbach in acht Versuchen noch nie gegen RB gewonnen und alle vier Heimspiele verloren. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Ich habe fast eineinhalb Jahre auf so einen Moment warten müssen. Ich freue mich, dass heute der Knoten geplatzt ist", sagte Wolf nach dem Spiel bei Sky. Der Torjubel gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber sei "überhaupt nicht schwer" gewesen, "weil ich mich als Spieler von Borussia Mönchengladbach sehe. Ich hoffe, dass ich längere Zeit hier bin als dieses Jahr".

"Man weiß gegen Leipzig nie, was auf einen zukommt", hatte der gebürtige Leipziger Marco Rose vor dem Spiel gesagt. Die Antwort war zu Beginn eine aggressiv pressende, mit einer Viererkette agierende RB-Mannschaft, gegen die Gladbach zumeist hinterherlief. Der laufstarke Yussuf Poulsen zwang Schlussmann Yann Sommer mit einer Direktabnahme zu einer ersten Glanzparade (10.).

Die Fohlen kletterten auf Rang vier, die um zwei Punkte besseren Leipziger rutschten auf Rang drei ab. Der FC Bayern hatte am Nachmittag mit einem 2:1-Sieg beim 1. FC Köln Platz eins übernommen. (Service: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga)

Gladbach zunächst ohne Durchschlagskraft

Vier Tage nach dem unglücklichen 2:2 gegen Real Madrid fand Gladbach aber mit zunehmender Spieldauer besser in Spiel. Vor allem über links sorgten Rami Bensebaini und Wolf für Dampf. Vorne fehlte jedoch die Durchschlagskraft eines Marcus Thuram, der nach seinem Doppelpack gegen Real ebenso wie Kapitän Lars Stindl auf der Bank saß.

Letztlich blieb die Begegnung aber vor allem taktisch geprägt. Auch wenn Leipzig mehr Torgefahr ausstrahlte, lag zu keinem Zeitpunkt der zähen Partie ein Tor in der Luft. Das galt vor allem für die Borussia, die erst in der 45. Minute ihren ersten Schuss aufs Tor verzeichnete. Alassane Plea traf zwar ins Netz, der Franzose stand zuvor aber klar im Abseits.

Pléa scheitert am Lattenkreuz

Pléa hatte auch die erste Chance im zweiten Durchgang (49.), insgesamt ging das Rose-Team nun etwas zielstrebiger zur Sache. RB attackierte mit dem erst 18 Jahre alten Startelf-Debütanten Lazar Samardzic nun früher, die Folge war mehr Raum für beide Teams. Den nutzte Wolf, der nach schönem Zuspiel von Patrick Herrmann den Ball souverän im rechten Eck unterbrachte.

In der nun offenen und endlich auch spannenden Begegnung traf Pléa noch das Lattenkreuz (67.). In der Schlussphase warf Leipzig noch einmal alles nach vorne.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)