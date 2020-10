Am Samstagnachmittag kämpfen der FC Bayern und Borussia Dortmund wieder um die Tabellenspitze - wenn auch nur im Fernduell. Die beiden punktgleichen Topteams können Spitzenreiter RB Leipzig zumindest vorübergehend vom Platz an der Sonne stoßen.

Für den Rekordmeister aus München geht es dabei am sechsten Spieltag zum Auswärtsspiel nach Köln. (Bundesliga: 1. FC Köln - FC Bayern am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Kommt Köln ausgerechnet gegen Bayern aus der Krise?

Die Geißböcke stecken nach wie vor tief in der Krise. Mit zwei Punkten steht der FC auf Platz 16 der Tabelle. Saisonübergreifend konnte der Verein seit 15 Spielen nicht mehr gewinnen. Diese Negativserie zu durchbrechen, wird gegen die Münchener schwierig. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Seit der Niederlage gegen Hoffenheim am zweiten Spieltag hat die Mannschaft von Hansi Flick jedes Pflichtspiel gewonnen. Zuletzt beim 2:1-Sieg in der Champions League bei Lokomotive Moskau.

"Das war ein Arbeitssieg, den wir auch so abhaken. Wir haben jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen, das vergisst man schnell", sagte Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Kölner erwartet der Bayern-Coach kämpferisch: "Jede Mannschaft versucht, gegen uns so gut wie möglich auszusehen. Es gibt nichts leichteres als eine Mannschaft zu motivieren, die gegen Bayern München spielt. Sie werden fighten und die Tugenden zeigen, die wichtig sind - wie in die Zweikämpfe gehen."

Dortmund zu Gast in Bielefeld

Neben den Bayern tritt auch der punktgleiche BVB am Samstagnachmittag an. Die Dortmunder sind zu Gast auf der Bielefelder Alm. (Bundesliga: Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Nach dem glanzlosen 2:0-Sieg über Brügge in der Champions League erhoffen sich die Borussia-Fans mehr Offensivpower in der Bundesliga. Die Schwarz-Gelben zeichnen sich in der Liga bisher aber vor allem durch ihre herausragende Defensive aus. In fünf Spielen blieben sie viermal ohne Gegentor.

Arminia Bielefeld verlor die letzten drei Bundesligaspiele am Stück und steht nach dem guten Start mit vier Punkten aus zwei Spielen mittlerweile mit unveränderter Punktzahl auf Rang 14.

Außerdem empfängt die Eintracht aus Frankfurt Werder Bremen. Beide Mannschaften legten einen guten Saisonstart hin und sind Punktgleich. Vor allem die Bremer sind nach der Horror-Saison im Vorjahr sehr zufrieden mit den acht geholten Punkten. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Werder Bremen am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Bremen-Trainer Florian Kohfeldt lobte die Eintracht auf der Pressekonferenz: "Physis, Variabilität im Aufbau, unglaublich mannorientiertes, starkes Pressing, maximale individuelle Qualität im vorderen Bereich: Kamada, Silva, Dost."

In der letzten Partie des Nachmittags spielt der FC Augsburg gegen den 1. FSV Mainz 05. (Bundesliga: FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

