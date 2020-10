Der FC Schalke 04 wartet in dieser Saison weiter auf den ersten Sieg. (Service: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga)

Die Königsblauen konnten zwar am 6. Spieltag erstmals seit viereinhalb Monate wieder mit einer Führung in die Pause gehen, für einen Sieg gegen den VfB Stuttgart reichte aber auch das nicht. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Schalke bleibt damit zum 22. Mal in Folge ohne Sieg - nur die Rekordverlierer von Tasmania Berlin waren vor 55 Jahren noch länger erfolglos (31). Zudem legten die Gelsenkirchener ihren schlechtesten Saisonstart seit 1967 hin. Mit zwei mageren Punkten sind sie Vorletzter der Bundesliga-Tabelle, während die Schwaben zumindest über Nacht auf Platz vier klettern.

"Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Aber das hat leider wieder nicht geklappt", sagte Schalkes Mark Uth bei DAZN. Der Stürmer hatte aufgrund von muskulären Problemen die beiden vergangenen Spiele verpasst und gab gegen Stuttgart sein Comeback.

Uth sieht positive Ansätze

Trotz des erneuten Rückschlags sah Uth auch positive Ansätze. "Wir haben mutig hinten raus gespielt und viel riskiert", sagte der 29-Jährige. "Darauf müssen wir aufbauen. Wir müssen genauso weitermachen. Wenn wir weiter so hart arbeiten, klappt es auch irgendwann mit dem Sieg."

Trainer Manuel Baum lobte auch den Ballvortrag seines Teams, monierte bei DAZN aber: "Das Problem ist, dass wir im letzten Drittel zu harmlos sind. Wir schießen zwar ein Standard-Tor, aber wir verstolpern Kontersituationen bei 3 gegen 2."

Uth gibt Comeback für Schalke

Zu Beginn der Partie war zu beobachten, dass den Gastgebern das nötige Selbstvertrauen fehlt. Ganz anders die Stuttgarter, die gut ins Spiel fanden und das Mittelfeld häufig mit gelungenen Kombinationen überbrückten.

Da die Gäste aber ihre Überlegenheit zunächst nicht in Zählbares ummünzen konnten., waren es die Schalker, die durch das erste Bundesliga-Tor des erst 19-Jährigen Malick Thiaw in Führung gingen (30.). Mit dem 1:0 für Schalke ging es dann auch in die Pause.

González verwandelt Elfmeter

Kurz nach dem Seitenwechsel aber mussten die Gelsenkirchener den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Handspiel von Salif Sané verwandelte der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselte Nicolás González den fälligen Elfmeter zum 1:1.

Der neue Trainer Manuel Baum hat damit auch nach vier Spielen noch nicht den Absturz stoppen können. Zwei Punkte und 2:9 Tore stehen in seiner mageren Zwischenbilanz. Immerhin durfte sich der Ex-Augsburger das 1:0 ans Revers heften: Anders als sein gefeuerter Vorgänger David Wagner setzt der U20-Nationaltrainer in der Krise auf die Jugend und machte Abwehrtalent Thiaw zum Stammspieler.

Baum hatte Stürmer Uth vor der Partie bei DAZN noch gelobt: "Er geht voran und übernimmt Verantwortung. Ganz entscheidend wird, dass wir Aktivität in unser Spiel nach vorne kriegen."

Wie das geht, machte aber der VfB vor: Eine traumhaft sichere Kombination schloss Mateo Klimowicz beinahe mit der Stuttgarter Führung ab - sein Schuss verfehlte nur um Zentimeter das Tor (4.). Während die Schwaben nach Balleroberung schnell und schnörkellos nach vorne spielten, tat Schalke sich schwer, Tempo aufzunehmen. Den Ball in den eigenen Reihen zu halten und die Verunsicherung zu vertreiben, war die erste Aufgabe.

Der Stuttgarter Strafraum blieb so lange unentdecktes Territorium, auch wenn Uth sich als Spielgestalter im Mittelfeld versuchte. Folgerichtig war Schalkes Frederik Rönnow der erste Torwart, der eingreifen musste: Einen Distanzschuss von Pascal Stenzel faustete der Däne über die Latte (25.).

Überraschende Führung für Schalke

Umso überraschender war die Führung der Königsblauen. Nach einem Freistoß von Amine Harit köpfte Thiaw am zweiten Pfosten ein. Der Teenager stand in seinem sechsten Bundesliga-Einsatz zum zweiten Mal in der Startelf.

Der verdiente Ausgleich kam glücklich zustande: Sané konnte seine Hand nicht mehr wegziehen, Schiedsrichter Benjamin Brand entschied nach Studium der Videobilder auf Elfmeter. Rönnow war gegen González chancenlos, hielt gegen immer stärker werdende Stuttgarter in der letzten halben Stunde aber zumindest den einen Punkt für Schalke fest.

