Für den FC Bayern beginnen anstrengende Wochen. Nicht einmal 48 Stunden nach dem 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren tritt der Deutsche Meister am Samstag bei Arminia Bielefeld an (Bundesliga: Arminia Bielefeld - FC Bayern am Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Trainer Hansi Flick dürfte nach der XXL-Rotation gegen den Fünftligisten wieder auf seine Stammelf setzen, auch wenn am Mittwoch bereits der Kracher gegen Atlético Madrid in der Champions League wartet. In der Pressekonferenz ab 11.30 Uhr gibt der Coach Einblick in seine Planungen.

+++ Flick über Roca +++

"Er ist mir bei Ballbesitz eine Reihe zu tief gewesen, da muss er noch lernen. Er hat genügend Zeit. Er hat am Ball eine gute Technik und eine gute Spielverlagerung, das ist seine Stärke. Er muss jetzt die richtige Räume besetzen, da kann er sein Spiel noch besser gestalten."

Damit ist die PK beendet, Hansi Flick verabschiedet sich.

+++ Flick als Bundestrainer? +++

Auf SPORT1-Nachfrage, ob der Job als Bundestrainer neben dem Bayern-Job möglich wäre, lacht Flick und meinte: "Nationaltrainer nebenbei? Das geht nicht."

Dann appelliert er: "Ich lebe im Hier und Jetzt. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Es macht sehr viel Spaß. Alles, was die Zukunft betrifft, ist Zukunft. Da denke ich überhaupt nicht dran. Ich glaube, dass Jogi Löw einen sehr guten Job gemacht hat. Die Aufgabe der Bundesliga und der NLZs ist es, auf allen Positionen Topspieler auszubilden. Da haben wir genügend Arbeit und da müssen wir den Bundestrainer unterstützen."

+++ Flick über Arp +++

Der Youngster gab gestern sein Profidebüt für die Bayern in einem Pflichtspiel.

"Für ihn ist es wichtig, dass er ein Zuhause hat. Das ist aktuell die U23. Wenn er dort gute Leistungen bringt, ist der Sprung in den Profikader zumindest nicht schlechter. Es geht um ihn. Ein Torjäger wird an den Toren gemessen. Er ist ein feiner Junge mit professioneller Einstellung. Ihm ist zu wünschen, dass er bei der U23 die Entwicklung machen kann, die wir uns wünschen."

+++ Flick über Rotation +++

"Wir brauchen einfach für jede Position zwei Spieler. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und auf die Belastung und Fitness der Spieler achten. Da müssen wir alle eng zusammenarbeiten. Es gibt keine andere Alternative als zu spielen. Das wollen wir mit unserer Idee machen. Wenn einer keine 100 Prozent geben kann, spielt der andere. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir haben den Anspruch, unsere Ziele erfolgreich zu erreichen. Wir müssen jedes Spiel als Mannschaft agieren."

+++ Flick über Auswirkungen des Coronavirus +++

"Es gibt Standorte, wo Zuschauer reindürfen. Wir müssen uns alle an die Regeln halten. Wir wissen nicht, wie es weiter geht. Die Kontakte sollen so gering wie möglich gehalten werden. Bei uns ist zum Glück noch kein Fall gewesen. Wir schützen uns höchstmöglich, das ist die Aufgabe von jedem. Wir müssen an die Risikogruppen denken und können sie schützen, indem wir uns schützen. Ich vergesse manchmal sogar, die Maske abzunehmen, so ist das bei mir drin."

+++ Lob für Musiala +++

Zum 17-Jährigen sagt Flick: "Ich bin keiner, der einen Spieler zu sehr lobt. Man muss behutsam vorgehen. Jeder sieht, dass er am Ball eine enorme Qualität hat. Er ist sehr selbstbewusst und frech. Er muss noch in der körperlichen Stabilität zulegen, aber er hat noch einiges vor sich. Er ist mit am weitesten von unseren Nachwuchsspielern. Deshalb hat er gestern auch durchgespielt. Er muss da weitermachen, es ist ein lebenslanges Lernen. Er kann mit Unterstützung der Topspieler den nächsten Schritt machen."

Zur Wichtigkeit von Spielpraxis sagt er: "Wichtig ist, dass die Jungen bei uns trainieren. Wenn man tagtäglich mit den besten Spielern von Bayern trainiert, wirst du auch besser. Da kann man sich schon sehr gut entwickeln. Wo und wann er spielt, entscheiden wir situativ. Es kann sein, dass Musiala beim Topspiel der U23 spielt. Aber er ist wegen des Ausfalls von Leroy Sané eine gute Option auf den Außenbahnen. Aktuell sehe ich ihn eher bei den Profis, weil er uns helfen kann. Man muss ihm aber Zeit geben."

+++ Flick über Aufstellung +++

"Wir müssen schauen, wie wir körperlich drauf sind. Ein Ranking der Neuzugänge ist intern, das gebe ich nicht ab. Die Neuen haben vier oder fünf Trainingseinheiten mit der Mannschaft hinter sich. Jetzt wird es interessant, die Abläufe und Automatismen zu trainieren. Wir müssen in der wenigen Trainingszeit das Beste daraus machen. Die Neuzugänge müssen die Philosophie verinnerlichen, da ist noch ein bisschen Arbeit da."

+++ Flick über Talent Stiller +++

"Er hat seine Sache gut gemacht. Wenn er bei der U23 gute Leistung bringt, hat er gute Chancen, hier oben aufzuschlagen. Es geht immer um den Spieler selbst."

+++ Flick über Neuzugänge +++

"Die Phase vor Transferschluss war bisschen turbulent. Unsere U23-Spieler bieten Optionen. Wir haben den Fokus, dass die U23 die Klasse hält, weil es wichtig ist, den Unterbau zu fördern. Mit den Ansätzen der Neuzugänge war ich zufrieden."

Über Choupo-Moting sagt er: "Mit Zirkzee, ihm und Lewandowski haben wir drei Leute, die wissen, wo das Tor steht. Man kann auch mit zwei Spitzen spielen."

+++ Flick über Nationalspieler +++

Flick hat noch keinen der Nationalspieler gesehen, die Rückkehrer haben regeneriert. "Wir trainieren mit mehreren Gruppen. So müssen wir das ganze steuern."

Über Bielefeld sagt er: "Uwe Neuhaus hat eine sehr gute Philosophie, sie haben sehr gute Fußballer in ihren Reihen. Das wird ein interessantes Spiel."

+++ Los geht's +++

Hansi Flick ist nach einer kleinen Verspätung da, der Pressetalk kann losgehen.

+++ Flick nächster Bundestrainer? +++

SPORT1-Experte Stefan Effenberg meinte am Rande des Pokalspiels zu Erfolgstrainer Hansi Flick: "Ich würde mich fast festlegen, auch wenn das noch etwas hin ist, dass er bald der neue Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft werden wird."

Flick als Nachfolger von Joachim Löw wäre "logisch. Er kennt das Umfeld, er hat als Trainer dort eine tollte Arbeit geleistet. Das kann ich mir vorstellen, dass das in Zukunft passieren wird."

Löw ist seit 2006 für das DFB-Team verantwortlich. Flick war zwischen 2006 und 2014 Co-Trainer des 60-Jährigen. Gemeinsam führten sie die deutsche Nationalmannschaft 2014 zum WM-Titel. Flick selbst stärkte dem aktuellen DFB-Coach nach dem Pokalsieg der Bayern bei SPORT1 den Rücken: "Er hat eine Philosophie - ich bin absolut überzeugt, im Sommer werden die Spieler diese umsetzen können."

Bei der PK hat Flick nochmal die Möglichkeit, seine langfristigen Pläne zu erklären.

+++ Herzlich willkommen +++

Es geht Schlag auf Schlag für die Bayern. Mit Arminia Bielefeld wartet ein unangenehmer Aufsteiger auf den Meister, der mit vier Punkten gut gestartet ist und vor allem zuhause vor Selbstvertrauen strotzt.

Die PK mit Trainer Hansi Flick ab 11.30 Uhr im LIVETICKER.