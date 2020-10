Nächster Meilenstein für Robert Lewandowski!

Der Pole erzielte laut der offiziellen Bundesliga-Website gegen Hertha BSC sein 100. Bundesliga-Tor für den FC Bayern in der heimischen Allianz Arena.

Der Torjäger benötigte dafür lediglich 98 Spiele. Als BVB-Profi hatte er nie im Münchner Stadion getroffen.

Lewandowski trifft zur Bayern-Führung

Lewandowski, der unlängst zu Europas Fußballer des Jahres gekürt wurde, war zuvor in seinen letzten drei Einsätzen für den FCB ohne Tor geblieben.

Gegen die Hertha am Sonntag war er in der 40. Minute nach Vorarbeit von Serge Gnabry mit rechts zur 1:0-Führung zur Stelle, nachdem Hertha-Keeper Alexander Schwolow seinen ersten Versuch per Kopf noch stark pariert hatte.

In der 51. Minute legte der 32-Jährige mit einem weiteren Treffer nach - diesmal nach Vorarbeit von Youngster Chris Richards, der sein Startelf-Debüt für Bayern gab.

Lewandowski liegt mit nun 239 Treffern weiter auf Platz drei in der ewigen Torjägerliste der Bundesliga. Lediglich Klaus Fischer (268) und Bayern-Legende Gerd Müller mit 365 Toren trafen noch häufiger.