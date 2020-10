Durch die Corona-Krise brechen im gesamten Fußball-Business Einnahmen weg - auch bei der UEFA ist offenbar ein riesiges Loch entstanden.

Rund 470 Millionen Euro an Einnahmen, die an die Klubs ausgeschüttet werden sollten, fehlen nach Bild-Angaben in diesem Jahr. Die italienische Gazzetta dello Sport berichtet von 458 Millionen, die englische Times nennt gar 566 Millionen als fehlende Summe. Grund sollen ausbleibende Zahlungen von TV-Partnern, unter anderem aus Katar und China, sein.

Offizielle Angaben der UEFA selbst gibt es nicht, der Verband wird erst gegen Ende des Jahres genaue Zahlen mitteilen.

Anzeige

Nach SPORT1-Informationen bewegen sich die Verluste aber in etwa im genannten Rahmen. Vor rund zwei Wochen hatte die UEFA ihre 55 Mitgliederverbänden über eine mögliche Verteilung der Gelder in Corona-Zeiten informiert.

Der CHECK24 Doppelpass mit Ewald Lienen, Cacau und Sascha Riether am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Bayern größter Verlierer von Corona-Einbußen

Klar ist, dass auf die Klubs Einschnitte in Sachen Prämien zukommen werden - in Deutschland dürfte es dann Champions-League-Sieger FC Bayern München am härtesten treffen.

Der Klub, der sich wie die UEFA auf SPORT1-Nachfrage nicht äußern wollte, bekommt als Gewinner der Königsklasse die größte Prämie. Durch das Corona-Defizit soll diese jetzt aber rund fünf Millionen weniger betragen, als ursprünglich erwartet.

Halbfinalist RB Leipzig entgehen vermutlich rund 2,5 Millionen.