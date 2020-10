Die Personalsorgen bei Borussia Dortmund werden nicht kleiner.

In der Partie bei der TSG Hoffenheim am Samstag (TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund JETZT im LIVETICKER) musste Lukasz Piszczek den Platz verlassen.

Der Pole war bei einer Ecke von Hoffenheims Stefan Posch in der 15. Minute im Gesicht getroffen worden und wurde anschließend behandelt. Fünf Minuten später kam Thomas Delaney für Piszczek, der erstmals in dieser Saison in der Liga zum Einsatz kam, ins Spiel.

Neben den langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou und Marcel Schmelzer (beide Knie) fielen für Hoffenheim bereits Thorgan Hazard (Aufbautraining nach Muskelfaserriss), Nico Schulz (Muskelfaserriss) und der auf das Coronavirus positiv getestete Manuel Akanji ("Ihm geht es gut", so Kehl) aus.

In Jadon Sancho, Delaney, Schulz, Emre Can, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Axel Witsel, Julian Brandt, Raphael Guerreiro, Erling Haaland und Jude Bellingham waren zudem elf etatmäßige Stammkräfte zuletzt für ihre (Junioren)-Nationalmannschaften im Einsatz, was die Vorbereitung auf das Duell mit dem Angstgegner erschwerte.