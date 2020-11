Haaland-Show beim BVB!

Borussia Dortmund nutzte in der Bundesliga den Patzer des FC Bayern und schob sich bis auf einen Punkt an den Rekordmeister und Tabellenführer heran. Bei Hertha BSC gewann das Team von Lucien Favre mit 3:1. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Mann des Spiels war Erling Haaland, der in der zweiten Hälfte einen Viererpack schnürte und den BVB nach dem Rückstand von Matheus Cunha auf die Siegerstraße brachte. Raphael Guerreiro traf in Durchgang zwei ebenfalls, auch Matheus Cunha traf zum zweiten Mal. Es war der erste Viererpack Haalands im BVB-Dress. (Tabelle der Bundesliga)

In der 85. Minute feierte dann Youssoufa Moukoko sein Bundesliga-Debüt. Er kam für Haaland in die Partie und ist nun mit 16 Jahren und 1 Tag jüngster Bundesliga-Profi aller Zeiten. Er verdrängt den Ex-Dortmunder Nuri Sahin auf Rang zwei.

Der BVB startete offensiv, hatte nach rund 15 Minuten eine gute Gelegenheit. Doch der Schuss von Erling Haaland wurde abgeblockt. Im Anschluss sprang die Kugel zu Kapitän Marco Reus, der an Hertha-Keeper Alexander Schwolow scheiterte. (Spielplan der Bundesliga)

Doch auch die Berliner zeigten sich mutig – und wurden nach rund einer halben Stunde belohnt: Matheus Cunha nahm aus rund 18 Metern Maß und hämmerte den Ball ins obere Eck.

Die Dortmunder waren sofort bemüht, eine passende Antwort zu finden. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Haaland die nächste Großchance, verpasste die Hereingabe jedoch.

Besser machte er es wenige Minuten nach dem Seitenwechsel. Nach einer Vorlage von Emre Can musste der Norweger aus wenigen Metern nur noch einschieben. Kurze Zeit später war der Stürmer ein weiteres Mal zur Stelle. Nach einem Steilpass von Julian Brandt startete der Stürmer genau im richtigen Moment in die Gasse und drang in den Strafraum ein. Mit links schoss er in die lange Ecke, Schwolow war erneut chancenlos.

Nach einer Stunde war Haaland wieder zur Stelle. Nach einem katastrophalen Fehlpass spurtete er dazwischen, rannte allen auf das Hertha-Tor zu und umkurvte Schwolow. In der 70. Minute sorgte Raphael Guerreiro nach Vorlage von Thomas Meunier für die Entscheidung.

In der 79. Minute brachte Cunha nach einem zweifelhaftem Elfmeter – Manuel Akanji foulte Matteo Guendouzi – wieder in Reichweiter, doch Haaland sorgte auf seine Art für die Antwort. Keine 60 Sekunden nach dem Gegentreffer traf Haaland erneut.

