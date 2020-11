Bittere Nachricht für den FC Bayern München!

Joshua Kimmich musste im Topspiel des Triple-Siegers bei Borussia Dortmund nach rund 35 Minuten verletzt ausgewechselt werden. (Bundesliga, 7. Spieltag: Borussia Dortmund - Bayern München, Samstag im SPORT1-Liveticker)

Kimmich verletzt sich beim Foul

Der Mittelfeld-Antreiber, der im System von Hansi Flick unverzichtbar ist, hatte bei einem Dortmunder Konter Erling Haaland mit einem taktischen Foul stoppen wollen. Der Norweger lief zwar weiter, kam jedoch ins Straucheln, sodass die Chance verpuffte.

Kimmich, der für die Aktion im Nachhinein von Schiedsrichter Manuel Gräfe die Gelbe Karte für das Foul sah, verletzte sich bei der Aktion unglücklich am rechten Knie.

Nachdem er auf dem Platz minutenlang unter schmerzverzerrtem Gesicht behandelt wurde, humpelte er schließlich von Betreuern gestützt vom Platz. Wie schwer die Verletzung wirklich ist, ist noch offen.

Für ihn kam Corentin Tolisso in die Partie.

Bei diesem Foul an Erling Haaland verletzte sich Joshua Kimmich © Imago

Reus und Alaba treffen

"Jetzt noch mehr! Jetzt noch mehr!", brüllte Müller im Anschluss.Stattdessen ging kurz vor der Pause aber der BVB in Führung. Marco Reus traft nach Vorarbeit von Raphael Guerreiro (45.). Zur Pausen-Führung reichte es dennoch nicht für die Schwarz-Gelben. David Alaba erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Freistoß den Ausgleich (45.+4)