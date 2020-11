Köln (SID) - Nach 17 Bundesligaspielen in Serie ohne Sieg hat sich der 1. FC Köln auch im Test gegen einen Zweitligisten keinen neuen Schwung geholt. Die Kölner unterlagen dem VfL Bochum am Donnerstag in ihrem Karnevalstrikot mit 1:3 (0:1).

Marius Wolf (73.) traf dabei für den FC zum zwischenzeitlichen 1:2, Jorge Mere unterlief nach einer Flanke ein Eigentor zum 0:1 (22.).