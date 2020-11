Trainer Bruno Labbadia von Hertha BSC geht mit größtem Respekt in das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. "Ich würde Leverkusen auf einer Stufe mit Dortmund und selbst mit Bayern München stellen", sagte Labbadia vor dem Duell am Sonntag (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Hertha BSC am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

"Man merkt, dass sie schon eine ganze Zeit zusammen sind, dass Automatismen greifen und sie von Sieg zu Sieg mehr Selbstvertrauen bekommen", ergänzte Labbadia.

Dass Hertha in der vergangenen Saison einen Sieg bei Bayer eingefahren hatte, lasse keine zu großen Rückschlüsse auf die aktuelle Situation zu, betonte er. "Ich bin kein großer Fan davon, in die Vergangenheit zu schauen", sagte der Coach, der auf die verletzten Jhon Cordoba und Santiago Ascacibar verzichten muss.

