Erling Haaland wird beim BVB aktuell schmerzlich vermisst.

Der Torgarant fällt mit einem Muskelfaserriss auf. Doch wo hält sich Haaland momentan auf, um sich von seiner Verletzung zu erholen?

Der Norweger fragte bei Instagram zu seinem Foto bei Sonnenschein seine Fans, ob er in Deutschland entspannt, in Brasilien Urlaub macht, seine Reha in Katar verbringt oder zu Hause ist.

© Erling Haaland

Wer sich für Antwort C entschied, lag richtig und bekam einen grünen Haken angezeigt. Der 20-Jährige ist für seine Reha in Katar. Dort arbeitet er an seinem Comeback, dass er so früh wie möglich im neuen Jahr anstrebt.

In diesem Jahr kann Haaland nicht mehr für den BVB auflaufen.