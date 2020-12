Nächster Wirbel um Hertha-Star Matheus Cunha!

Der 21 Jahre alte Stürmer des Hauptstadtklubs ist offensichtlich bei einem Regelverstoß auf frischer Tat ertappt worden - wie Bilder in den sozialen Medien nahelegen.

Cunha jettet mit Familie in die Schweiz

Am Dienstag tauchte in der Instagram-Story von Cunhas Lebensgefährtin Gabriela ein Video auf, das den Fußballprofi mitsamt Schwester und Mutter in einem Privatjet zeigte.

Damit aber nicht genug: Wenig später postete Mama Luzi Cunha - fotografiert aus dem Fenster des Jets - ein Bergpanorama-Bild und markierte darin den Ort Zermatt (Schweiz).

Labbadia bittet um Reise-Verzicht

Der Ausflug der Familie Cunha ist aus dem Grund äußerst heikel, da Hertha-Coach Bruno Labbadia seiner Mannschaft zuletzt noch ans Herz gelegt hatte, aufgrund der angespannten Corona-Lage an Weihnachten nicht ins Ausland zu reisen:

"Das ist nicht schön, aber das geht der ganzen Bevölkerung so. Da sind wir leider keine Ausnahme."

Cunha mit Lustlos-Auftritt in Freiburg

Es ist schon das zweite Mal in nur einer Woche, dass Cunha negativ auffällt. Schon am Sonntag, beim Auswärtsspiel der Hertha beim SC Freiburg, hatte Cunha wegen seines Lustlos-Auftritts die Gemüter bei der Alten Dame erhitzt.

"Heute haben wir uns dafür entschieden, nachdem er in der ersten Halbzeit für mich unterirdisch war. Er zieht sich selbst runter, bringt seine Leistung nicht, zieht die Mannschaft runter. Es ist sehr selten, dass ich so was mache, aber ich sage es ganz ehrlich: Ich bin total verärgert", hatte Labbadia Cunha nach der Niederlage in Freiburg stark kritisiert.