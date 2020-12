Nächster Dämpfer für Werder Bremen.

Das Team von Trainer Florian Kohfeldt verlor zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 1:2. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Silas Wamangituka erzielte für den VfB in der 30. Minute die Führung per Strafstoß. Kurz vor Schluss markierte er nach einem Abwehrfehler die Vorentscheidung, sorgte mit diesem Treffer allerdings für Aufregung. Nach groben Patzern von Ömer Toprak und Jiri Pavlenka schnappte sich der VfB-Angreifer den Ball und stürmte auf das leere Tor zu. Statt den Ball ins leere Tor zu schieben, blieb Wamangituka aufreizend vor der Linie stehen und wartete auf die Werder-Abwehr, bevor er den Ball über die Linie drückte. Davie Selke brachte im Gegenzug für Sekunden noch einmal Hoffnung in die Partie.

Selke: "Das war respektlos"

Damit verpassten die Hanseaten den Sprung in die obere Tabellenhälfte und fielen auf Rang 12. Stuttgart, das sich vom 1:3 zuletzt gegen Bayern München gut erholt zeigte und erstmals seit 2006 an der Weser gewann, kletterte auf Platz acht in der Tabelle. (Tabelle der Bundesliga)

"Was ich ihm gesagt habe, bleibt auf dem Platz. Dass es respektlos war, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Junge macht ein gutes Spiel, macht zwei Tore gegen uns. Da soll er nach so einem Fehler einfach den Ball ins Tor schieben und sich über sein zweites Tor freuen und nicht herumlaufen wie sonst jemand", erklärte ein sichtlicher verärgerter Selke nach dem Spiel bei Sky. Der Stürmer hatte den Torschützen direkt nach dem Tor zur Rede gestellt. Wamangituka sah Gelb wegen Unsportlichkeit und musste sich von Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Abpfiff noch eine Standpauke anhören.

Die Bremer begannen stürmisch und hatten in der fünften Minute eine hundertprozentige Torchance – doch Yuya Osako schoss freistehend über das Tor von VfB-Schlussmann Gregor Kobel. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

In der Folge befreite sich Stuttgart allmählich aus dem Bremer Druck und setzte seinerseits Nadelstiche. Borna Sosa prüfte in der 14. Minute Werder-Keeper Jiri Pavlenka aus spitzem Winkel.

Wamangituka trifft vom Punkt

Nach einer halben Stunde ging Offensivspieler Tahith Chong im eigenen Strafraum unglücklich gegen Wataru Endo zu Werke – Wamangituka blieb vom Punkt eiskalt und schoss zur VfB-Führung ein.

Trotz aller Bemühungen, der Dynamik und einiger guter Ansätze der Bremer wirkte das Spiel der Stuttgarter insgesamt reifer und ausgeglichener. Kapitän Gonzalo Castro und Endo zogen im Zentrum geschickt die Fäden. Und die Schwaben mischten immer wieder auch überraschende Aktionen ein, wie Sosa (48.) bei seinem frechen Distanzschuss, der das Ziel knapp verfehlte.

In der Folge war Werder um einen eigenen Treffer bemüht, ohne sich jedoch die klaren Torchancen herauszuspielen. Stuttgart setzt fortan auf Konter. In der 67. Minute partierte Kobel einen Schuss des eingewechselten Nick Woltemade. Wenige Minuten später vergab Wamangituka eine gute Konterchance, als er aus spitzem Winkel links am Tor vorbeischob. In der 76. Minute verhinderte Pavlenka den vorzeitigen Knockout, er parierte einen Flachschuss von Philipp Förster stark.

Kurz vor dem Ende sorgte dann Wamangituka für die Entscheidung. Der Treffer von Selke war nicht mehr als Ergebniskorrektur.

