Rouven Schröder ist nicht mehr Sportvorstand des 1. FSV Mainz 05.

Der 45-Jährige hat sich am Dienstag mit dem Bundesligisten auf eine vorzeitige Beendigung des ursprünglich bis 2024 datierten Vertrages geeinigt.

"Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen. Mainz 05, der Verein, die Mannschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Stadt sind mir in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen, das legt man nicht so einfach ab. Allerdings muss ich für meine Arbeit und für meinen Einsatz zu 100 Prozent hinter dem stehen, was ich mache. Ich hatte nun das Gefühl, dass es für den Verein und für mich besser ist, den Weg frei zu machen, so dass sich Mainz 05 insgesamt neu aufstellen kann", erklärte Schröder.

Und weiter: "Das ist keine Entscheidung gegen den Verein oder einzelne Personen, aber eine Entscheidung aus meiner persönlichen Überzeugung. Wenn alle gemeinsam füreinander arbeiten wird Mainz die Klasse halten, davon bin ich fest überzeugt und nur darum geht es. Mainz 05 und allen, die mit dem Verein verbunden sind, wünsche ich für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank für eine aufregende Zeit, aus der ich viele positive Erinnerungen und Erfahrungen mitnehme!"

Heidel wünscht sich Bedenkzeit

Schröders Entscheidung beeinflusst auch die weiteren Planungen von Mainz, denn angedacht war, dass Christian Heidel als zusätzliches Mitglied neben Stefan Hofmann, Schröder und Jan Lehmann in den FSV-Vorstand aufgenommen wird, um den Verein für die strategischen Fragen der Zukunft noch besser aufzustellen. Aber Heidel hat sich aufgrund der aktuellen Entwicklung nun Bedenkzeit erbeten.

Mainz-Aufsichtsratsvorsitzende Detlev Höhne bedankt sich beim scheidenden Sportvorstand: "Rouven Schröder hat uns am Dienstagmorgen um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Der Aufsichtsrat hat diese Entscheidung mit Bedauern akzeptiert, weil wir Rouven Schröders Kompetenz und sein Fachwissen sehr gerne weiter an unseren Verein gebunden hätten. Er hat in den vergangenen Jahren unermüdlich für Mainz 05 gekämpft und wesentlich geholfen, den Verein in schwierigen Zeiten auf Kurs zu halten. Dafür gebührt ihm unser Respekt und Dank. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und werden positiv verbunden bleiben.

Zukunft von Trainer Lichte ungewiss

Unklar ist auch weiterhin die Zukunft von Trainer Jan-Moritz Lichte (40) vor dem Pokalspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER). Der FSV liegt mit nur sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, auf den Relegationsplatz fehlen zum Jahreswechsel bereits vier Punkte. In elf Partien holte das Team unter dem Trainer-Newcomer aber nur einen Sieg und drei Unentschieden. In den jüngsten drei direkten Duellen mit Abstiegskontrahenten aus Bielefeld, Köln und Bremen setzte es drei Niederlagen.