Auch am zweiten Adventwochenende und dem Nikolaustag rollt der Ball in der Bundesliga - dementsprechend steigt auch der nächste CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 (Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Bereits am Freitagabend geht es heiß her, wenn Union Berlin im Stadtderby bei Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr: Hertha BSC - Union Berlin im LIVETICKER) antritt. Passend dazu ist Unions Mann der Stunde bei Thomas Helmer und Co-Moderatorin Laura Papendick zu Gast: Max Kruse.

Der Offensivstar (14 Länderspiele) wird sicherlich eine klare Meinung zur deutschen Nationalmannschaft und Joachim Löw haben, der im Amt bleiben darf.

Ein weiteres großes Thema in Deutschlands beliebtestem Fußball-Talk ist das Topspiel am Samstagabend: Der FC Bayern München trifft auf Verfolger RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr: FC Bayern München - RB Leipzig im LIVETICKER).

CHECK24 Doppelpass: Die Gäste

Zudem werden Jan-Christian Müller (Frankfurter Rundschau), Lars Gartenschläger (Die Welt), Sebastian Fiebrig (Blogger und Podcaster bei Textilvergehen.de) der Talkrunde angehören.

Als SPORT1-Experten sind Stefan Effenberg und Alfred Draxler im Einsatz.

Die Sendung wird dabei aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften in Bayern aus dem Studio in Ismaning gesendet.

CHECK24 Doppelpass im Free-TV und Livestream

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Livestream auf den digitalen SPORT1-Plattformen sowie komplett via Facebook Live und auf Youtube zu sehen.

Kurz nach Sendungsende steht er zudem als Video in der SPORT1-Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.