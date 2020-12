Werden am Samstagabend schon die Weichen für die Meisterschaft gestellt?

Im Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig kann der Rekordmeister zum ersten Mal in der aktuellen Saison eine größere Lücke zwischen sich und den Konkurrenten reißen. Bei einem Sieg hätte die Elf von Trainer Hansi Flick bereits fünf Zähler Vorsprung auf die Sachsen und mindesten vier Zähler auf den BVB.

Dies will RB mit aller Macht verhindern - und hofft auf einen Coup in München. Was aber plant Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann fürs Spitzenspiel? Ab 11.30 Uhr spricht der Coach in der Pressekonferenz. Die PK im LIVETICKER.

Anzeige

HIER AKTUALISIEREN

+++ Nächster Salzburg-Star im Anmarsch? +++

Dominik Szoboszlai ist bei RB Salzburg der Nachfolger von Erling Haaland. Der ungarische Stürmer soll auf dem Wunschzettel von Nagelsmann stehen. Möglicherweise wird der RB-Coach in der PK etwas zum Angreifer sagen.

+++ Sörloth trifft - platzt jetzt der Knoten? +++

Der norwegische Neuzugang feierte beim 4:3-Sieg bei Basaksehir in der Champions League sein Tordebüt für RB. "Klar habe ich ihm kurz gratuliert zu dem Spiel", sagte Nagelsmann, der Sörloth bis zum Tor ein "kompliziertes" Spiel attestierte: "Aber als Stürmer ist vieles scheißegal. Du musst einfach das Tor schießen und das hat er gemacht."