Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von Triple-Gewinner Bayern München sieht seinen Klub an der Spitze des Weltfußballs angekommen. (Spielplan/Ergebnisse Bundesliga)

"Wir sind jetzt in allen Bereichen weltweit die Nummer eins, und diese Position wollen wir verteidigen und ausbauen", sagte 65-Jährige im Interview mit dem Klubmagazin 51.

Nicht nur den FC Bayern sieht er ganz vorne. Auch die Bundesliga generell bezeichnete er zuletzt im CHECK 24 Doppelpass als den Benchmark in Europa: "Wir neigen immer etwas dazu, uns klein zumachen. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass alle vier CL-Teams und beide EL-Teilnehmer sich locker für die K.o.-Runde qualifiziert haben. Die Benchmark momentan in Europa ist die Bundesliga! Die Spiele in Deutschland sind aktuell die besten in der ganzen Fußballwelt. Die anderen sind auch gut, aber die Bundesliga ist besser geworden."

Der FC Bayern hat natürlich wie auch jeder andere Klub mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen, allerdings differenziert er diese: "Der wirtschaftliche Schaden ist bei den größeren Klubs schwerwiegender, weil sie höhere laufende Kosten haben. Es gibt zum Beispiel noch keine Korrektur in der Gehaltsstruktur bei den Spitzenspielern. Wer ins oberste Regal greift, muss weiterhin in Kauf nehmen, viel auszugeben", äußerte der Funktionär im Klubmagazin: "Die Transferausgaben haben sich hingegen im Vergleich zu den Vorjahren halbiert. Absurde Summen wie noch vor zwei Jahren erleben wir derzeit nicht, und ich zweifle, ob die Beträge irgendwann mal wieder solche Dimensionen erreichen."

Rummenigge sieht seinem Abschied nüchtern entgegen

Mit Blick auf die angelaufenen Corona-Impfungen ist Rummenigge "vorsichtig optimistisch, dass wir im Laufe des Jahres wieder Zuschauer in der Allianz Arena haben werden".

Seinem Abschied vom Posten des Vorstandsvorsitzenden zum Ende des kommenden Jahres sieht Rummenigge nüchtern entgegen: "Wenn ich im Dezember meinen letzten Arbeitstag haben werde, hoffe ich, dass ich zur Tür hinausgehe und die Leute sagen, dass da einer über die Jahre mehr richtig als falsch gemacht hat." (Tabelle der Bundesliga)

Eine mögliche Verbandsarbeit nach seiner Zeit beim FC Bayern schloss er zuletzt im CHECK 24 Doppelpass aus. "Ich weiß, was ich kann und was ich nicht will. Aber wenn ich die ganzen Verbandstrukturen sehe, da sträubt sich alles bei mir. Da hat man nichts mehr mit dem Fußball zu tun, sondern das ist Politik. Der DFB hat momentan viel zu tun, aber das sollen sie bitte alleine machen", wurde Rummenigge deutlich.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)