Karl-Heinz Rummenigge hat sich tief beeindruckt von der Arbeitsauffassung des frisch gekürten Weltfußballers Robert Lewandowski gezeigt. "Er ist extrem ehrgeizig. Ich kennen keinen Spieler, der so extrem an seinem Erfolg arbeitet", sagte der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Sport1-Doppelpass.

Rummenigge schätzt die Qualitäten des polnischen Torjägers aber auch abseits des Platzes. "Robert ist ein guter Gesprächspartner. Er geht in die Tiefe. Er spricht Fehler in der Mannschaft und im Verein an. Er ist ein ganz wichtiger Faktor geworden", sagte Rummenigge.

Nach seinen beiden Toren beim Sieg in Leverkusen (2:1) hat Lewandowski nach 13 Ligaspielen schon 17 Treffer auf dem Konto. "Ich hätte nie gedacht, dass der Rekord von Gerd Müller (Anm. d. Red.: 40 Tore in einer Saison) in Gefahr gerät. Aber auch daran arbeitet er", sagte Rummenigge.