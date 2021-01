War es das schon für Bruno Labbadia?

Der Trainer von Hertha BSC Berlin musste von der Seitenlinie mit ansehen, wie sein Team zum Auftakt der Rückrunde mit 1:4 gegen den SV Werder Bremen unter die Räder kam. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Ausgerechent der von der Hertha an die Weser ausgeliehene Davie Selke läutete die Niederlage mit seinem 1:0 per Foulelfmeter (10.) ein. Bezeichnend, dass Berlin seinerseits von Strafpunkt scheiterte. Nur elf Minuten später hatte Matheus Cunha den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber mit einem schwachen Versuch an Torhüter Jiri Pavlenka. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Nach dem 2:0 durch Ömer Toprak (29.) schien das Spiel bereits entschieden. Aber die Hauptstädter schöpften durch den Treffer von Jhon Córdoba kurz vor der Pause (45.+2) nochmal Hoffnung.

Diese wurde in Durchgang zwei von Leon Bittencourt (57.) und Josh Sargent (77.) endgültig zerschlagen. Für Sargent war es ein erneuter Treffer gegen seinen Lieblingsgegner. Drei seiner bislang acht Bundesligatreffer erzielte er gegen die Alte Dame aus der Hauptstadt.

Hertha BSC Berlin: Bruno Labbadia unter Druck

Besonders bitter für die Hertha ist der Blick auf die Statistik: Während Bremen gerade einmal sieben Schüsse aufs Tor brauchte, um vier Tore zu erzielen, erzielte die Hertha mit 17 Schüssen nur einen Treffer. Allein Cunha und Cordoba schossen mit sechs Versuchen alleine fast so oft auf das gegnerische Tor wie die komplette Bremer Mannschaft.

Immerhin beendeten die Berliner so die schwarze Serie von drei Spielen in Folge ohne Tor. Ob dieser Umstand Labbadia aber retten kann, steht in den Sternen.

Damit rangiert Berlin, dass mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet war, lediglich zwei Punkte vor dem 1. FC Köln, der sich auf dem Relegationsrang befindet. Bremen hingegen gelingt ein Befreiungsschlag und setzt sich mit sechs Punkten von Rang 15 ab. (Die Tabelle der Bundesliga)