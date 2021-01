Neuzugang beim FC Bayern München!

Der Rekordmeister hat für die 2. Mannschaft in der 3. Liga Angreifer Dimitri Oberlin verpflichtet, wie der FCB am Dienstag verkündete. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der 3. Liga)

Der 23 Jahre alte Offensivspieler spielte zuletzt bein FC Basel und erhält in München einen Vertrag bis 30. Juni 2021. Sein Kontrakt in der Schweiz war zum Jahreswechsel aufgelöst worden.

Anzeige

"Nicht erst seit dem Wechsel von Leon Dajaku zu Union Berlin waren wir auf der Suche nach einer Verstärkung für unsere Offensive. Dimitri hat in der Vergangenheit bereits auf höchstem Niveau sein Können unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, dass er sich unserer jungen Mannschaft angeschlossen hat und sind davon überzeugt, dass er uns schnell weiterhelfen kann“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Die Highlights der 3. Liga am Donnerstag ab 22 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Neu-Bayer Oberlin mit vier Toren in der Champions League

Oberlin wurde in der Jugend des FC Zürich ausgebildet und spielte unter anderem für RB Salzburg, FC Empoli, Zulte Waregem und den FC Basel, für den er in der Saison 2017/2018 sogar vier Tore in der Champions-League-Gruppenphase schoss. (SERVICE: Tabelle der 3. Liga)

Im Achtelfinale kam er seinerzeit in beiden Spielen gegen Manchester City - damals noch mit seinem heutigen Bayern-Kollegen Leroy Sané - zum Einsatz.

Da der Kameruner am 27. September 1997 geboren wurde, fällt er noch nicht in die Ü23-Altersregelung für zweite Mannschaften.

"Ich freue mich unglaublich, in den nächsten Monaten im Trikot dieses fantastischen Klubs auflaufen zu können. Ich habe große Lust auf die Aufgabe mit der zweiten Mannschaft in der 3. Liga und werde alles geben, um den Verantwortlichen schon bald das Vertrauen zurückzugeben", sagte Oberlin, der bei Bayerns Amateuren die Nummer 7 tragen wird.

Alle 380 Spiele der 3. Liga live. An jedem Spieltag zusätzlich in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE