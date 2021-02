Beschäftigt sich da einer schon mit seinem zukünftigen Klub?

"Ich schaue jedes Bayern-Spiel", offenbarte Erling Haaland von Borussia Dortmund im Gespräch mit Jan Aage Fjortoft bei Viaplay Football.

Der Stürmer erklärt: "Ich lerne dabei sehr viel. Das ist ein fantastisches Team."

Haaland schwärmt von Lewandowski

Besonders Robert Lewandowski habe es ihm angetan: "Dieser Mann ist verrückt. Einfach nur verrückt."

Auf jeden Treffer, mit dem Haaland in der Torschützenliste an den Polen heranrückt, antworte dieser gefühlt mit einem Hattrick "als wäre es eine alltägliche Sache". Haaland: "Was er macht, ist einfach nur verrückt."

Trotz der unterschiedlichen Spielweisen könne er sich viel von Lewandowski abschauen, beispielsweise beim Positionsspiel und den technischen Fähigkeiten.

"Seine Mitspieler wissen immer, wo er steht und er schafft es immer, am richtigen Ort zu sein und die Angriffe abzuschließen", erkannte Haaland. Der Norweger hat in der laufenden Bundesliga-Saison bisher 17 Treffer erzielt, Lewandowski steht bei 26.

Matthäus: Haaland zu Bayern nur ohne Lewandowski

Lothar Matthäus hatte im SPORT1-Interview zuletzt erklärt, Haaland könne "einen Robert Lewandowski bei Bayern München in zwei, drei Jahren beerben, wenn Lewandowski über sein Karriereende nachdenken sollte, auch aufgrund seines Alters."

Allerdings seien beide Stürmer derzeit in Top-Form "und solange Lewandowski bei Bayern spielt, glaube ich nicht, dass Haaland kommen wird, denn sie werden nicht mit einer Doppelspitze Haaland/Lewandowski spielen können, weil sie sich gegenseitig ihre Stärken nehmen würden."

Das sei der Grund, "warum Haaland noch nicht nach München gekommen ist, denn die Bayern waren ja bereits an ihm interessiert".

Für Matthäus ist langfristig klar: "Wenn er in der Bundesliga bleibt, dann gibt es für ihn aber nur einen Schritt: Den FC Bayern."