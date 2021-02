Die Meisterschaft in der Bundesliga ist endlich wieder spannend - reichlich Gesprächsstoff also für die Runde im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag LIVE ab 11 Uhr.

Zu Gast bei Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Laura Papendick ist Thorsten Fink, mit dem FC Bayern unter anderem Champions-League-Sieger 2001 und viermaliger Deutscher Meister. Als Trainer betreute er zuletzt Vissel Kobe mit Lukas Podolski und Andres Iniesta.

Außerdem wird Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg live zugeschaltet. Mit den Wölfen darf er von der Champions League träumen - und womöglich selbst von einem Anruf von Bundestrainer Joachim Löw?

CHECK24 Doppelpass: Die Gäste

Ebenfalls zur Talkrunde gehören diesmal die SPORT1-Experten Stefan Effenberg und Alfred Draxler sowie Frank Linkesch (kicker) und Michael Bröcker (Chefredakteur ThePioneer). Die Sendung wird aufgrund der Corona-Vorschriften in Bayern aus dem Studio in Ismaning gesendet.

