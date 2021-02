Der FC Bayern steht einmal mehr in dieser Saison vor einem strammen Programm. Bundesliga, Klub-WM, Bundesliga: vier Spiele innerhalb von nur zehn Tagen.

Los geht’s schon am Freitag mit dem Gastspiel bei Hertha BSC (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Was Trainer Hansi Flick zum Gegner und dessen Transferaktivitäten sagt, erfahren Sie im LIVETICKER. (Hier aktualisieren)

+++ Warum sind die Bayern defensiv jetzt stabiler? +++

Alles Elf auf dem Platz sind für Defensive und Offensive zuständig. Ich bin aber noch nicht zu hundert Prozent zufrieden.

Anzeige

+++ Was ist das Ziel bei der Klub-WM? +++

Wir möchten den nächsten Titel holen. Wir wissen aber, dass da auch Gefahren sind, wir wollen es aber machen. Es wäre der sechste Titel in einem Jahr, die Mannschaft würde Geschichte schreiben.

+++ Warum fliegt Nübel nicht nach Katar mit? +++

Nübel macht seine Reha hier in München und fliegt nicht mit nach Katar.

+++ Was ist mit Süle los? +++

Im Moment macht es die Abwehr sehr gut, aber Niklas ist immer eine Option. Man darf nicht vergessen, dass er eine lange Verletzungsphase hatte. Er kommt immer besser in Form. Er hat eine gute Geschwindigkeit, ist sehr abgeklärt. Ich bin froh, dass er in der Mannschaft ist. Er hat noch über ein Jahr Vertrag, wir werden sehen, was kommt. Aber auf ihn kann man sich immer verlassen.

+++ Frage nach der Klub-WM in Katar +++

Flick: Katar ist von der Belastung sehr hoch. Wir haben den Flug, Montag und Donnerstag die Spiele. Kaum Zeit zum Trainieren. Aber Hertha ist erstmal wichtiger. Die Mannschaft ist sehr motiviert, das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin soweit zufrieden.

+++ Hertha holt Khedira und Radonjic +++

Die Berliner sind spätestens seit der 1:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt im Abstiegskampf angekommen. Um die Klasse zu halten, wurden in Sami Khedira und Nemanja Radonjic kurz vor Transferschluss noch zwei prominente Spieler verpflichtet. Wie kommentiert Flick diese Entwicklungen?

SPORT1 zeigt im DFB-Pokal-Achtelfinale das Duell VfL Wolfsburg - Schalke 04 am 3. Februar ab 17.30 Uhr LIVE im TV und im STREAM - mit ausführlichen Vor- und Nachberichten und "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live"

+++ Stressige Zeiten +++

Durch das Aus im Pokal bei Holstein Kiel haben die Bayern unter der Woche spielfrei. Doch dann wird es eng im Terminplan des Rekordmeisters: Erst gegen die Hertha, dann zwei Spiele bei der Klub-WM, und am Montag drauf gleich wieder Bundesliga gegen Bielefeld. Flick wird verraten, wie er mit dieser Belastung umzugehen gedenkt.