Alphonso Davies ist nach seinem Platzverweis im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart für zwei Spiele gesperrt worden.

Der Außenverteidiger des FC Bayern verpasst damit nicht nur das Topspiel gegen RB Leipzig nach der Länderspielpause, sondern muss auch im Heimspiel gegen Union Berlin passen. Davies und der FCB stimmten dem Urteil des Deutschen Fußball-Bundes am Montag zu, es ist damit rechtskräftig.

Der Kanadier hatte Wataru Endo am Samstag in der Anfangsphase empfindlich am Knöchel getroffen, Schiedsrichter Daniel Schlager zunächst auf Gelb entschieden. Nach Ansicht der TV-Bilder zeigte er Davies jedoch den Roten Karton. Bayern gewann das Spiel in Unterzahl mit 4:0.

Anzeige

Gegen Leipzig (am 3. April), schärfster Verfolger des Liga-Spitzenreiters, muss Bayern neben Davies auch auf Jerome Boateng verzichten, der gegen Stuttgart seine fünfte Gelbe Karte sah und ebenfalls gesperrt fehlen wird.