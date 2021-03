Für Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist die jüngste Siegesserie kein Zufall und Trainer Edin Terzic der Grund für den Dortmunder Aufschwung.

"Wenn einer fachlich so gut arbeitet wie Edin und zudem so hart, dann wird er auch irgendwann belohnt", sagte Watzke der Bild. "Wir sehen seit einiger Zeit schon große Fortschritte der Mannschaft in jedem Training."

Vor ein paar Wochen seien die Verantwortlichen des BVB für ihre positiven Worte über Terzic "noch belächelt" worden. Damals befand sich Dortmund in einer Schwächephase mit ausbleibenden guten Resultaten.

Terzic hatte im Dezember Lucien Favre als Cheftrainer beerbt und wird im Sommer durch Marco Rose von Borussia Mönchengladbach abgelöst. Terzic wird dann wieder als Co-Trainer arbeiten.

Aktuell befindet sich der BVB noch auf Platz fünf der Bundesliga, drei Punkte hinter den Champions-League-Rängen. "Wir sind auf einem guten Weg und ich bin zuversichtlich, dass wir unser Saisonziel auch erreichen. Aber wir müssen jetzt dranbleiben und zusehen, dass wir auch in München etwas Zählbares mitnehmen", erklärte Watzke.

Am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer.