Am Sonntag steht der nächste CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 an.

Im Fokus steht der Titelkampf der Fußball-Bundesliga. Kann RB Leipzig den FC Bayern München noch von der Tabellenspitze verdrängen?

Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Laura Papendick begrüßen einen prominenten und passenden Gast: Oliver Mintzlaff, Vorstandsvorsitzender des RB Leipzig e.V. und Geschäftsführer der RB Leipzig GmbH.

Anzeige

Der CHECK24 Doppelpass mit Oliver Mintzlaff am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Leipzig gastiert bereits am Freitagabend bei Arminia Bielefeld und darf sich nach der Punkteteilung mit Frankfurt am vergangenen Spieltag keinen Patzer erlauben. Bayern trifft am Samstag auf Stuttgart.

RB-Boss Mintzlaff wird auch dazu Stellung beziehen, wie Julian Nagelsmann seine Zukunft plant. Auch das Krisenduell zwischen Schalke und Gladbach mit den damit verbundenen Personalien Ralf Rangnick und Marco Rose wird ein Thema sein.

CHECK24 Doppelpass: Die Gäste

Neben Mintzlaff sind auch Tino Meyer (Sportchef Sächsische Zeitung) und Oliver Trust (freier Journalist) Teil der Runde. Als SPORT1-Experten sind Alfred Draxler und Stefan Effenberg im Einsatz. Die Sendung wird aufgrund der Corona-Vorschriften in Bayern aus dem Studio in Ismaning gesendet.

CHECK24 Doppelpass im Free-TV und Livestream