Die Pleite im Kellerduell gegen Mainz 05 war für Markus Gisdol die eine Niederlage zu viel.

Nach SPORT1-Informationen hat der 1. FC Köln nach dem 2:3 (1:1) die Reißleine gezogen und den seit Wochen angezählten FC-Trainer Gisdol entlassen.

Gisdol beim 1. FC Köln entlassen - Nachfolger Funkel steht bereit

Nachfolger wird nach SPORT1-Informationen Friedhelm Funkel, der den Daumen am Abend gehoben hat. Ein anderer Kandidat war Thorsten Fink, dem der FC aber absagte.

Auch bei einem Unentschieden gegen Mainz wären Gisdols Tage in Köln gezählt gewesen. Kölns Sportdirektor Horst Heldt hatte unter der Woche einen Sieg gefordert. Nach der Niederlage sagte Heldt ein Sky-Interview kurzfristig ab.

Funkel hatte die Kölner bereits in der Aufstiegssaison 2002/03 trainiert. Funkel galt schon im Januar als möglicher "Feuerwehrmann" im Falle einer Entlassung Gisdols. Dieser hatte allerdings in der Folge immer wieder in richtungsweisenden Spielen seinen Kopf aus der Schlinge gezogen. Das gelang im Spiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Mainz allerdings nicht mehr.

Die seit acht Spielen sieglosen Kölner schweben als Vorletzter in akuter Abstiegsgefahr. Der Rückstand auf den Tabellen-16. Arminia Bielefeld beträgt drei Punkte.

Gisdol war seit November 2019 Trainer des 1. FC Köln.