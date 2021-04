Die Adler fliegen Richtung Champions League.

Nur drei Tage nach der heftigen 0:4-Klatsche bei Borussia Mönchengladbach hat sich Eintracht Frankfurt zurückgemeldet. Gegen den FC Augsburg siegte das Team von Trainer Adi Hütter mit 2:0 (1:0). (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Die gute Reaktion stellt einen Big Point im Kampf um die Champions League dar. Die Frankfurter vergrößern den Abstand auf das fünftplatzierte Borussia Dortmund zumindest vorübergehend auf sieben Punkte. (Tabelle der Bundesliga)

Ausgerechnet der Ex-Augsburger Martin Hinteregger traf am Dienstagabend nach einem Eckball (37.) zur Eintracht-Führung. Im zweiten Durchgang legte dann André Silva das 2:0 für die Gastgeber nach (58.). Augsburgs Alfred Finnbogason vergab in der 73. Spielminute einen Elfmeter kläglich - daher brannte nichts mehr an.

